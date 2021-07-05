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新地下半年大型新盤 有無驚喜價？

名家專區 11:30 2021/07/05

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踏入7月代表下半年正式展開，回望上半年新盤半年售約8680伙新盤單位，銷情比去年上半年同期為好，然而以大型發展商來說，新地於上半年推盤相對比往年慢，以全新盤來說僅得兩個，包括御海灣II及瓏珀山。

...

欄名 : 樓市分析

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