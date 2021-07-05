新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 名家專區 11:30 2021/07/05 分享： 踏入7月代表下半年正式展開，回望上半年新盤半年售約8680伙新盤單位，銷情比去年上半年同期為好，然而以大型發展商來說，新地於上半年推盤相對比往年慢，以全新盤來說僅得兩個，包括御海灣II及瓏珀山。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【入伙盤租務】Wetland Seasons Park三房1.97萬租出 投資者收2.6厘回報 2021/06/18 【入伙盤租務】Wetland Seasons Park三房1.97萬租出 投資者收2.6厘回報 【新盤2021】天水圍洪水橋新盤成新界焦點 Wetland Seasons Bay第1期+#LYOS 2021/07/04 【新盤2021】天水圍洪水橋新盤成新界焦點 Wetland Seasons Bay第1期+#LYOS 天水圍新盤第1期命名Wetland Seasons Bay 涉逾千伙 2021/06/10 天水圍新盤第1期命名Wetland Seasons Bay 涉逾千伙 你可能感興趣 【入伙盤租務】Wetland Seasons Park三房1.97萬租出 投資者收2.6厘回報 20:45 2021/06/18 【入伙盤租務】Wetland Seasons Park三房1.97萬租出 投資者收2.6厘回報 【新盤2021】天水圍洪水橋新盤成新界焦點 Wetland Seasons Bay第1期+#LYOS 21:08 2021/07/04 【新盤2021】天水圍洪水橋新盤成新界焦點 Wetland Seasons Bay第1期+#LYOS 天水圍新盤第1期命名Wetland Seasons Bay 涉逾千伙 16:08 2021/06/10 天水圍新盤第1期命名Wetland Seasons Bay 涉逾千伙 最新專欄文章 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 2021/07/02 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 2021/06/28 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ The YOHO Hub發展項目 Wetland Seasons Bay 預售樓花同意書 匯璽 海璇 新地 北角 發展商