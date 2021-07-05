【滴滴出行】滴滴監管提升至國家安全 港科技股成提款機?

剛於上周登陸美股上市的滴滴出行（美：DIDI）監管風波愈演愈烈，甚至有官媒將事件層次提升至國家安全高度，引發投資者對滴滴業務前景的嚴重憂慮。恰巧今晚美股獨立日假期休市，相信有滴滴出行股東惟恐隔夜風險難以管控，搶先沽售本港上市中概科技股對沖。

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