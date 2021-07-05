【滴滴出行】滴滴監管提升至國家安全 港科技股成提款機? 名家專區 13:26 2021/07/05 分享： 剛於上周登陸美股上市的滴滴出行（美：DIDI）監管風波愈演愈烈，甚至有官媒將事件層次提升至國家安全高度，引發投資者對滴滴業務前景的嚴重憂慮。恰巧今晚美股獨立日假期休市，相信有滴滴出行股東惟恐隔夜風險難以管控，搶先沽售本港上市中概科技股對沖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 繼續終極大落後 今日 繼續終極大落後 透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 2021/07/03 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 透視中港美 - 中石油作首選 油價有力再上 2021/07/02 中石油作首選 油價有力再上 透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防 2021/07/01 和黃醫藥爆升 大波動要提防 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 2021/06/30 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 美國 外賣 中國概念股 環球時報 買入 美股 滴滴出行 反壟斷