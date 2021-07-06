騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 名家專區 2021/07/06 分享： 針對剛於美股上市的滴滴出行（美：DIDI）監管風暴愈演愈烈，有官媒更將事件層次提升至國家安全高度，引發投資者對滴滴出行業務前景的嚴重憂慮。恰巧美股昨日假期休市，監管衝擊波先中副車，重創本港上市龍頭中概 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 港華燃氣低吸 增長能見度高 今日 港華燃氣低吸 增長能見度高 舜宇繼續向好 手機需求復甦 今日 舜宇繼續向好 手機需求復甦 你可能感興趣 港華燃氣低吸 增長能見度高 今日 00:01 港華燃氣低吸 增長能見度高 舜宇繼續向好 手機需求復甦 今日 00:01 舜宇繼續向好 手機需求復甦 最新專欄文章 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 2021/07/05 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 透視中港美 - 繼續終極大落後 2021/07/05 繼續終極大落後 透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 2021/07/03 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 透視中港美 - 中石油作首選 油價有力再上 2021/07/02 中石油作首選 油價有力再上 透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防 2021/07/01 和黃醫藥爆升 大波動要提防 科技軟件 汽車股 港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 優步（Uber，美：Uber）