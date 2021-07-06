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騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨

名家專區 2021/07/06

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針對剛於美股上市的滴滴出行（美：DIDI）監管風暴愈演愈烈，有官媒更將事件層次提升至國家安全高度，引發投資者對滴滴出行業務前景的嚴重憂慮。恰巧美股昨日假期休市，監管衝擊波先中副車，重創本港上市龍頭中概

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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