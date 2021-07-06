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遠服高增長 估值仍偏低

名家專區 2021/07/06

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昨日A、H股指數走勢背馳，尤其國指出現「死亡交叉」，一萬點或守唔住，物管股昨日雖跟大市下挫，但板塊上半年盈利或有65%增長，當中可留意昨日創上市新高但估值偏低的遠洋服務（06677），今年盈利或有超過

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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