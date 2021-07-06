遠服高增長 估值仍偏低 名家專區 2021/07/06 分享： 昨日A、H股指數走勢背馳，尤其國指出現「死亡交叉」，一萬點或守唔住，物管股昨日雖跟大市下挫，但板塊上半年盈利或有65%增長，當中可留意昨日創上市新高但估值偏低的遠洋服務（06677），今年盈利或有超過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版） 2021/07/05 恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版） 中字股實力談 - 長飛將有佳績 政策送上春風 2021/07/03 長飛將有佳績 政策送上春風 中字股實力談 - 恒指上落下望27500 國指穿牛熊睇一萬（第四版） 2021/07/02 恒指上落下望27500 國指穿牛熊睇一萬（第四版） 中字股實力談 - 國指下半年偏軟 敲公用碳中和股 2021/07/02 國指下半年偏軟 敲公用碳中和股 中字股實力談 - 中通服趁平買 網絡建設升級 2021/07/01 中通服趁平買 網絡建設升級 遠洋服務（06677） 長飛光纖光纜（06869） 中國通信服務（00552） 物業管理 地產 人民幣 板塊