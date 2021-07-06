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美滙指數高企92 專家料未見頂

名家專區 2021/07/06

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美國上周五（2日）公布非農就業數據較市場預期好，市場料聯儲局或提速收水及加息步伐，全球緊盯兩大關鍵日子，包括本周四（8日）公布議息紀錄，以及月尾議息後對息口前瞻的最新啟示。

憧憬美提早加息 利美元走勢

...

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 交易講場

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