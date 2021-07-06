美滙指數高企92 專家料未見頂 名家專區 2021/07/06 分享： 美國上周五（2日）公布非農就業數據較市場預期好，市場料聯儲局或提速收水及加息步伐，全球緊盯兩大關鍵日子，包括本周四（8日）公布議息紀錄，以及月尾議息後對息口前瞻的最新啟示。 憧憬美提早加息 利美元走勢 而 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內房3關鍵 融資售樓投地仍受壓 2021/07/05 內房3關鍵 融資售樓投地仍受壓 交易講場 - 消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？ 2021/07/03 消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？ 交易講場 - 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 2021/07/02 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 交易講場 - 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 2021/07/01 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 交易講場 - 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 2021/06/30 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 美滙指數 美元 美國聯儲局 指數 金融 美滙 貨幣政策 通脹 投資策略 議息