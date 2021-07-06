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寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應

地產 14:00 2021/07/06

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政府加快規劃以增加土地供應，從茶果嶺村的例子可見，當局將從兩方面着手，除了加快收地之外，市區土地亦會繼續增加地積比率，預計啓德等大型規劃，將有空間增加地積比率。

  • 土地供應緊張，政府擬加快供應
  • 茶果嶺村收地後，其他寮屋區勢加快
  • 放寬發展密度亦屬有效手段

本港現時無論填海，抑或發展新界新市鎮，均「遠水難救近火」，要即時回應土地供應，最直接還是向市區「熟地」埋首。

政府最新公布的茶果嶺村重建計劃，可預視政府會加快收地的力度，特別是市區寮屋區主要土地業權均以官地為主，政府透過清拆及重整土地，可以釋放較罕有的市區土地供應。

事實上，過往香港各處都有不少寮屋區，政府透過清拆寮屋區重建成大型屋邨，除了可重置原有寮屋區居民，改善生活環境之餘，亦能夠更有效善用土地，例如現時鑽石山站上蓋的公屋、綠置居啟鑽苑、居屋啟翔苑，前身是寮屋「大磡村」，而筲箕灣半山位置的耀東邨及興東邨，前身亦是聖十字徑村等木屋區。

隨着茶果嶺村收地重建計劃落實之後，預計政府或會陸續向其餘兩個市區寮屋區，即牛池灣村及竹園村展開重建計劃。

另一方面，要即時增加土地供應，放寬發展密度亦屬有效手段。以今次茶果嶺村為例，地積比率達9倍，相較啟德或者油塘灣臨海地段，發展計劃的地積比還要高，令到所能夠提供的單位供應增加至4,500伙；至於前高嶺土礦場第2期的地積比率，更是由原本約3.9倍，大幅放寬至9倍，直接將建屋量由約1,000伙，倍增至2,250伙。

過去政府針對新界大型發展區放寬地積比率，但隨着土地供應緊張，相信未來市區大型項目亦有機會進一步提高密度，以增加更多房屋供應。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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