下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 名家專區 12:08 2021/07/06 分享： 今年上半年整體物業買賣較去年同期大幅上升逾5成，在樓市氣氛持向好下，加上下半年有望局部通關，整體物業買賣量有望進一步上升，料全年錄約10至11萬宗成交。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【樓價指數】差估署租金指數5月報177.9點 按月微升0.3% 2021/06/28 【樓價指數】差估署租金指數5月報177.9點 按月微升0.3% 美聯信心指數按周回落2.3% 樓價指數連升2周 2021/07/05 美聯信心指數按周回落2.3% 樓價指數連升2周 【樓價指數】CCL按周再升至188.38點 距樓價歷史高位僅差1.1% 2021/07/02 【樓價指數】CCL按周再升至188.38點 距樓價歷史高位僅差1.1% 你可能感興趣 【樓價指數】差估署租金指數5月報177.9點 按月微升0.3% 10:53 2021/06/28 【樓價指數】差估署租金指數5月報177.9點 按月微升0.3% 美聯信心指數按周回落2.3% 樓價指數連升2周 18:11 2021/07/05 美聯信心指數按周回落2.3% 樓價指數連升2周 【樓價指數】CCL按周再升至188.38點 距樓價歷史高位僅差1.1% 16:03 2021/07/02 【樓價指數】CCL按周再升至188.38點 距樓價歷史高位僅差1.1% 最新專欄文章 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 2021/07/05 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 2021/07/02 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 2021/06/28 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 土地註冊處 車位 商舖 物業買賣 印花稅 二手市場 白居二