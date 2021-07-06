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下半年樓市續旺  全年有望11萬宗

名家專區 12:08 2021/07/06

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今年上半年整體物業買賣較去年同期大幅上升逾5成，在樓市氣氛持向好下，加上下半年有望局部通關，整體物業買賣量有望進一步上升，料全年錄約10至11萬宗成交。

...

欄名 : 樓市分析

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