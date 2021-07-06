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歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？

國際 16:43 2021/07/06

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歐洲國家盃進入4強階段，餘下3場比賽都會安排於英國倫敦的溫布萊球場上演。英國政府最終拒絕接納歐洲足協（UEFA）的要求，海外持票球迷入境英國後仍須強制隔離10日，某程度成功阻止這場世紀疫情的另一次大爆發。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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