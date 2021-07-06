歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 國際 16:43 2021/07/06 分享： 歐洲國家盃進入4強階段，餘下3場比賽都會安排於英國倫敦的溫布萊球場上演。英國政府最終拒絕接納歐洲足協（UEFA）的要求，海外持票球迷入境英國後仍須強制隔離10日，某程度成功阻止這場世紀疫情的另一次大爆發。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 今日 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 國金札記 - 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/05 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/03 英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 國金札記 - 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 2021/07/02 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 國金札記 - 夏國賢帶頭違規 英防疫說服力受損 2021/07/01 夏國賢帶頭違規 英防疫說服力受損 疫情 體育賽事 奧運會 歐洲國家盃 東京 蘇格蘭 英格蘭 足球 英國 日本