【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/07 分享： 恒指公司5月已公布改革後首次季檢結果，成分股將由55隻增至58隻，藍籌新貴共3隻，分別是：主攻電動車的比亞迪 （01211） 、物管股碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 22:55 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 20:14 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 最新專欄文章 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股整體走勢其實偏弱 只有體品勁！ 今日 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股整體走勢其實偏弱 只有體品勁！ 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 2021/07/03 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 欄目（內容） 李浩德 基金 經濟 MSCI中國指數 恒生指數 中國指數 同股不同權 新經濟