長實連日破頂 波動市穩選

港股昨低位爭持，恒指28000關展開攻防戰。騰訊（00700）為首的重磅科技股藍籌喘定未穩，反而個別舊經濟藍籌股有驚喜。本地地產股中，以長實（01113）股價連日創18個月高位表現最突出。

長實股價昨逆

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