  • 28°C
香港時間 : 2021707日 (週三) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長實連日破頂 波動市穩選

名家專區 2021/07/07

分享：

港股昨低位爭持，恒指28000關展開攻防戰。騰訊（00700）為首的重磅科技股藍籌喘定未穩，反而個別舊經濟藍籌股有驚喜。本地地產股中，以長實（01113）股價連日創18個月高位表現最突出。

長實股價昨逆

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

藥明生物趁低買 監管新政影響微
今日
藥明生物趁低買 監管新政影響微
中興是贏家 5G基建回暖
今日
中興是贏家 5G基建回暖

你可能感興趣

藥明生物趁低買 監管新政影響微
今日 00:01
藥明生物趁低買 監管新政影響微
中興是贏家 5G基建回暖
今日 00:01
中興是贏家 5G基建回暖

最新專欄文章

【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完
2021/07/06
【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完
透視中港美 - 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨
2021/07/06
騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨
【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營
2021/07/05
【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營
透視中港美 - 繼續終極大落後
2021/07/05
繼續終極大落後
透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼
2021/07/03
恒指28000有支持 紙業股走強可吼
本港地產股 地產 港股 新鴻基地產（00016） 騰訊控股（00700） 長實集團（01113）

上一篇文章

煤氣雙底 目標13.5元

下一篇文章

再QE？加息？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版