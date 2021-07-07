長實連日破頂 波動市穩選 名家專區 2021/07/07 分享： 港股昨低位爭持，恒指28000關展開攻防戰。騰訊（00700）為首的重磅科技股藍籌喘定未穩，反而個別舊經濟藍籌股有驚喜。本地地產股中，以長實（01113）股價連日創18個月高位表現最突出。 長實股價昨逆 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 藥明生物趁低買 監管新政影響微 今日 藥明生物趁低買 監管新政影響微 中興是贏家 5G基建回暖 今日 中興是贏家 5G基建回暖 你可能感興趣 藥明生物趁低買 監管新政影響微 今日 00:01 藥明生物趁低買 監管新政影響微 中興是贏家 5G基建回暖 今日 00:01 中興是贏家 5G基建回暖 最新專欄文章 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 2021/07/06 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 透視中港美 - 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 2021/07/06 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 2021/07/05 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 透視中港美 - 繼續終極大落後 2021/07/05 繼續終極大落後 透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 2021/07/03 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 本港地產股 地產 港股 新鴻基地產（00016） 騰訊控股（00700） 長實集團（01113）