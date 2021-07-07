天倫續增長 燃氣要下鄉

昨日A、H股指數齊齊現「V」形走勢，今日「小暑」或現節氣轉向，但大方向尋底未結束，惟可趁調整期間吸納政策股，尤其中央碳中和路綫下，燃氣股吸引力未減，天倫燃氣（01600）引入國企珠海港，業務有望產生協

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