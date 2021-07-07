  • 28°C
香港時間 : 2021707日 (週三) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

換樓鏈由下而上全面啟動

名家專區 08:00 2021/07/07

分享：

樓市需求由過往集中上車需求，延伸至更多換樓需求，釋放出更多二手放盤，特別是隨着「白居二」帶來更多新的購買力，將由下而上推動二手換樓鏈全面啟動，推動二手交投主導樓市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

樓價快破頂 樓府要出招?
2021/06/29
樓價快破頂 樓府要出招?
上半年樓價升7% 政府再加辣?
2021/07/03
上半年樓價升7% 政府再加辣?
樓價疫下繼續升 缺地歎奈何
2021/06/30
樓價疫下繼續升 缺地歎奈何

你可能感興趣

樓價快破頂 樓府要出招?
14:00 2021/06/29
樓價快破頂 樓府要出招?
上半年樓價升7% 政府再加辣?
14:00 2021/07/03
上半年樓價升7% 政府再加辣?
樓價疫下繼續升 缺地歎奈何
03:00 2021/06/30
樓價疫下繼續升 缺地歎奈何

最新專欄文章

專家樓論 - 新盤餘貨或跌穿萬伙
今日
新盤餘貨或跌穿萬伙
專家樓論 - 寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
2021/07/06
寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
專家樓論 - 劏親都死？
2021/07/06
劏親都死？
專家樓論 - 下半年一手點跑？
2021/07/05
下半年一手點跑？
專家樓論 - 新盤2萬伙出擊 下半年怎部署?
2021/07/04
新盤2萬伙出擊 下半年怎部署?
樓價 按揭保險 居屋 放盤 二手市場 白居二

下一篇文章

新材料出籠盈利暴增！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版