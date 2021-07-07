換樓鏈由下而上全面啟動 名家專區 08:00 2021/07/07 分享： 樓市需求由過往集中上車需求，延伸至更多換樓需求，釋放出更多二手放盤，特別是隨着「白居二」帶來更多新的購買力，將由下而上推動二手換樓鏈全面啟動，推動二手交投主導樓市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價快破頂 樓府要出招? 2021/06/29 樓價快破頂 樓府要出招? 上半年樓價升7% 政府再加辣? 2021/07/03 上半年樓價升7% 政府再加辣? 樓價疫下繼續升 缺地歎奈何 2021/06/30 樓價疫下繼續升 缺地歎奈何 你可能感興趣 樓價快破頂 樓府要出招? 14:00 2021/06/29 樓價快破頂 樓府要出招? 上半年樓價升7% 政府再加辣? 14:00 2021/07/03 上半年樓價升7% 政府再加辣? 樓價疫下繼續升 缺地歎奈何 03:00 2021/06/30 樓價疫下繼續升 缺地歎奈何 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤餘貨或跌穿萬伙 今日 新盤餘貨或跌穿萬伙 專家樓論 - 寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應 2021/07/06 寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應 專家樓論 - 劏親都死？ 2021/07/06 劏親都死？ 專家樓論 - 下半年一手點跑？ 2021/07/05 下半年一手點跑？ 專家樓論 - 新盤2萬伙出擊 下半年怎部署? 2021/07/04 新盤2萬伙出擊 下半年怎部署? 樓價 按揭保險 居屋 放盤 二手市場 白居二