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消費劵效應 舖位租金有望反彈？

名家專區 09:00 2021/07/07

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疫情持續一年多，對商舖衝擊最大，而租金更累跌甚多。直至近期疫情緩和，令舖租亦從低位反彈。疫情緩和下，商舖市場最先出現見底回穩，相信即使未有通關時間表，本土消費強勁加上消費劵等推動，商戶仍有興趣租舖，租金可望進一步穩定。

...

欄名 : 樓市分析

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