消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 名家專區 09:00 2021/07/07 分享： 疫情持續一年多，對商舖衝擊最大，而租金更累跌甚多。直至近期疫情緩和，令舖租亦從低位反彈。疫情緩和下，商舖市場最先出現見底回穩，相信即使未有通關時間表，本土消費強勁加上消費劵等推動，商戶仍有興趣租舖，租金可望進一步穩定。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 中原工商舖睇好下半年工商舖 交投升25％ 舖價反彈最大 2021/06/29 中原工商舖睇好下半年工商舖 交投升25％ 舖價反彈最大 利嘉閣（工商舖）：商廈買賣上半年料逾680宗 按年增逾1.6倍 2021/06/29 利嘉閣（工商舖）：商廈買賣上半年料逾680宗 按年增逾1.6倍 【投資攻略】樂風周佩賢︰復甦訊號釋出 下半年工商舖價看升半成 2021/07/05 【投資攻略】樂風周佩賢︰復甦訊號釋出 下半年工商舖價看升半成 你可能感興趣 中原工商舖睇好下半年工商舖 交投升25％ 舖價反彈最大 16:16 2021/06/29 中原工商舖睇好下半年工商舖 交投升25％ 舖價反彈最大 利嘉閣（工商舖）：商廈買賣上半年料逾680宗 按年增逾1.6倍 19:00 2021/06/29 利嘉閣（工商舖）：商廈買賣上半年料逾680宗 按年增逾1.6倍 【投資攻略】樂風周佩賢︰復甦訊號釋出 下半年工商舖價看升半成 08:00 2021/07/05 【投資攻略】樂風周佩賢︰復甦訊號釋出 下半年工商舖價看升半成 最新專欄文章 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 2021/07/06 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 2021/07/05 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 2021/07/02 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 疫情 見底 商舖 餐飲 世邦魏理仕