監管整頓藥物行業 創新藥企跑出 名家專區 2021/07/07 分享： 股價屢創新高的藥明生物（02269）昨即市罕見一度急插16%，醫藥板塊氣氛受壓，一向被視為醫藥行業中確定性最高的CXO（醫藥研發與生產外包）跌幅尤甚，主因內地上周五發布一份文件的徵求意見稿，令CXO、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美滙指數高企92 專家料未見頂 2021/07/06 美滙指數高企92 專家料未見頂 交易講場 - 內房3關鍵 融資售樓投地仍受壓 2021/07/05 內房3關鍵 融資售樓投地仍受壓 交易講場 - 消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？ 2021/07/03 消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？ 交易講場 - 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 2021/07/02 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 交易講場 - 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 2021/07/01 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 中國 醫藥股 藥明生物（02269） 藥明康德（02359） 康龍化成（03759） 復星醫藥（02196） 石藥集團（01093） 中國生物製藥（01177） 板塊