監管整頓藥物行業 創新藥企跑出

股價屢創新高的藥明生物（02269）昨即市罕見一度急插16%，醫藥板塊氣氛受壓，一向被視為醫藥行業中確定性最高的CXO（醫藥研發與生產外包）跌幅尤甚，主因內地上周五發布一份文件的徵求意見稿，令CXO、

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