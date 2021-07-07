【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 名家專區 13:24 2021/07/07 分享： 內地當局嚴打滴滴出行（美：DIDI）的監管風暴擴大，引發美國上市中概股昨日爆發小股災。港股上市中資科技股同受拖累，今早近全綫下跌，惟獨港交所（00388）獲市場捧為獨家受惠股，逆市勁升半成，成今早表現最佳藍籌。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 長實連日破頂 波動市穩選 今日 長實連日破頂 波動市穩選 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 2021/07/06 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 透視中港美 - 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 2021/07/06 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 2021/07/05 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 透視中港美 - 繼續終極大落後 2021/07/05 繼續終極大落後 受惠股 中國共產黨中央委員會辦公廳 中國概念股 港股 滴滴出行 美股 IPO