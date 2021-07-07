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【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股?

名家專區 13:24 2021/07/07

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內地當局嚴打滴滴出行（美：DIDI）的監管風暴擴大，引發美國上市中概股昨日爆發小股災。港股上市中資科技股同受拖累，今早近全綫下跌，惟獨港交所（00388）獲市場捧為獨家受惠股，逆市勁升半成，成今早表現最佳藍籌。

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欄名 : 透視中港美

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