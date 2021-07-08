【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 名家專區 07:12 2021/07/08 分享： 近日美股的FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）相繼破頂，並帶領納指創新高，反映美國科技股重新受到市場追捧。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 最新專欄文章 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 2021/07/07 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 2021/07/07 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 人物專訪 范卓雲 數碼轉型 電動車 經濟 美股 板塊 美國 金融 納斯達克綜合指數