  • 29°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 07:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！

名家專區 07:12 2021/07/08

分享：

近日美股的FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）相繼破頂，並帶領納指創新高，反映美國科技股重新受到市場追捧。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

第三季十大焦點股
2021/07/05
第三季十大焦點股

你可能感興趣

第三季十大焦點股
00:01 2021/07/05
第三季十大焦點股

最新專欄文章

【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革）
2021/07/07
【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革）
【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！
2021/07/07
【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！
【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！
2021/07/06
【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！
【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據）
2021/07/05
【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據）
銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業
2021/07/05
銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業
人物專訪 范卓雲 數碼轉型 電動車 經濟 美股 板塊 美國 金融 納斯達克綜合指數

下一篇文章

審慎寬限續抗疫 全面解禁風險大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版