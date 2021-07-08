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【新冠疫情】病毒變種時代 中國抗疫成果面臨考驗

中國 08:00 2021/07/08

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廣東疫情剛剛平息，雲南瑞麗疫情又起！無論是廣東出現的病毒，還是雲南出現的病毒，與Delta變種病毒高度同源。可見中國與全球多地一樣，當前反撲、肆虐的新冠病毒，主要是印度發現的Delta變種病毒。

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