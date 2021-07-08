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富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分

國際 16:05 2021/07/08

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美國國防部雲端工程合約風波再有戲劇性發展，本來大熱倒灶的亞馬遜（Amazon，美︰AMZN），政府合約有望失而復得，「富不與官爭」這個營商智慧，在美國似乎並不完全適用。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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