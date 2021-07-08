富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 國際 16:05 2021/07/08 分享： 美國國防部雲端工程合約風波再有戲劇性發展，本來大熱倒灶的亞馬遜（Amazon，美︰AMZN），政府合約有望失而復得，「富不與官爭」這個營商智慧，在美國似乎並不完全適用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 2021/07/06 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 2021/07/05 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 2021/03/08 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 你可能感興趣 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 16:05 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 16:43 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 07:08 2021/07/06 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 最新專欄文章 國金札記 - 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 今日 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 國金札記 - 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 2021/07/07 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 國金札記 - 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 2021/07/06 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 國金札記 - 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/05 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 國金札記 - 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 2021/07/02 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 雲端 國防 政治 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 雲端 貝索斯 美國國防部