港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 名家專區 2021/07/08 分享： 內地當局嚴打滴滴出行（美：DIDI）監管風暴擴大，引發美國上市中概股周二爆發小股災。港股上市中資科技股同受累，昨近全綫下滑。惟獨港交所（00388）獲市場捧為獨家受惠股，逆市勁升半成。 港交所昨大升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 匯量復高增長 廣告精準投放 今日 匯量復高增長 廣告精準投放 你可能感興趣 匯量復高增長 廣告精準投放 今日 00:01 匯量復高增長 廣告精準投放 最新專欄文章 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 2021/07/07 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 透視中港美 - 長實連日破頂 波動市穩選 2021/07/07 長實連日破頂 波動市穩選 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 2021/07/06 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 透視中港美 - 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 2021/07/06 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 2021/07/05 【滴滴出行】北水74億沽騰訊創新高 撈底大軍宜步步為營 中國 港股 IPO 第二上市 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 美元