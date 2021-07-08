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港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形

名家專區 2021/07/08

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內地當局嚴打滴滴出行（美：DIDI）監管風暴擴大，引發美國上市中概股周二爆發小股災。港股上市中資科技股同受累，昨近全綫下滑。惟獨港交所（00388）獲市場捧為獨家受惠股，逆市勁升半成。

港交所昨大升

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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