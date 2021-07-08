信能股價偏低 光伏市場回暖 名家專區 2021/07/08 分享： 內地股市昨先跌後揚，有助國指日內反彈，而光伏板塊逆市造好，已有21個省市自治區公布屋頂太陽能試點政策，龍頭信義光能（00968）反而是眾光伏玻璃股最低，而其未來盈利增速可保雙位數，估值有上升空間。 信義 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股2018年跌市或重演（第四版） 2021/07/07 港股2018年跌市或重演（第四版） 中字股實力談 - 天倫續增長 燃氣要下鄉 2021/07/07 天倫續增長 燃氣要下鄉 中字股實力談 - 恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版） 2021/07/06 恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版） 中字股實力談 - 遠服高增長 估值仍偏低 2021/07/06 遠服高增長 估值仍偏低 中字股實力談 - 恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版） 2021/07/05 恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版） 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865） 福耀玻璃（03606） 遠洋服務（06677） 長飛光纖光纜（06869） 5G 太陽能 太陽 玻璃股 人民幣