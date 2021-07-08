信能股價偏低 光伏市場回暖

內地股市昨先跌後揚，有助國指日內反彈，而光伏板塊逆市造好，已有21個省市自治區公布屋頂太陽能試點政策，龍頭信義光能（00968）反而是眾光伏玻璃股最低，而其未來盈利增速可保雙位數，估值有上升空間。

信義

...