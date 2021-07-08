  • 29°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信能股價偏低 光伏市場回暖

名家專區 2021/07/08

分享：

內地股市昨先跌後揚，有助國指日內反彈，而光伏板塊逆市造好，已有21個省市自治區公布屋頂太陽能試點政策，龍頭信義光能（00968）反而是眾光伏玻璃股最低，而其未來盈利增速可保雙位數，估值有上升空間。

信義

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股2018年跌市或重演（第四版）
2021/07/07
港股2018年跌市或重演（第四版）
中字股實力談 - 天倫續增長 燃氣要下鄉
2021/07/07
天倫續增長 燃氣要下鄉
中字股實力談 - 恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版）
2021/07/06
恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版）
中字股實力談 - 遠服高增長 估值仍偏低
2021/07/06
遠服高增長 估值仍偏低
中字股實力談 - 恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版）
2021/07/05
恒指雙頂揮之不去 國指死亡隨時出現（第四版）
信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865） 福耀玻璃（03606） 遠洋服務（06677） 長飛光纖光纜（06869） 5G 太陽能 太陽 玻璃股 人民幣

上一篇文章

二手交易現場

下一篇文章

國指下望9700 失守三角形
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版