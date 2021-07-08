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綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價?

地產 14:00 2021/07/08

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白居二計劃恆常化已推行數年，但今年對樓價的影響相對明顯，主要原因是，未補地價居屋單位造價已累積一定升幅，小業主趁高位沽貨以改善居住質素，致放盤量急增；與此同時買家亦趕樓價破頂前入市，換樓活動刺激市場量價齊升。

簡稱白居二的「擴展居者有其屋計劃第二市場至白表買家」計劃，早於2013年推出，首批白居二2013年6月出籠。根據公開大學編制的「居屋公開價格指數」顯示，2013年6月份綠表居屋指數報114.7點，最新一期指數（今年5月）報204.1點，約8年間累升78%。

對比同期的二手樓價指數(CCL)，期內由120.74點升至最新(上周)的188.38點，累升56%，反映綠表居屋的升幅跑贏私樓。

綠表居屋由過去被視為較「冷門」的市場，變成近月的大眾化市場，隨着樓價升幅顯著，一眾居屋業主換樓籌碼大增，形成現時放盤量急升的原因。以天水圍天頌苑為例，M座高層6室，實用面積426平方呎，業主2000年以53.6萬元購入，上月以343萬元易手，帳面升值近290萬元，升幅達5.4倍；而另一宗成交為同類單位M座高層14室，早於2013年6月時售價為132萬元，套現81萬元。

兩個小業主同時期入市，但沽貨時間不同，賣樓套現金額相差近200萬元，再加上政府於2019年放寬高成數按揭，樓價800萬元或以下可承造9成按保，當樓價逼近新高時，小業主趁高位沽貨，因而引出更多換樓活動。

其中將軍澳茵怡花園2座高層B室，上月以563萬元易手，業主持貨10年套現339萬元後，隨即以915萬元換購同區新都城一個3房單位，可見綠表居屋成為樓市其中一個主要動力。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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