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【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策）

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/08

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內房首5月銷情見增長，加上人民幣今年走強，有利推升內房股盈利。但同時，有個別內房企業的財務狀況惹起市場關注。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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