【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/08 分享： 內房首5月銷情見增長，加上人民幣今年走強，有利推升內房股盈利。但同時，有個別內房企業的財務狀況惹起市場關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 今日 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 你可能感興趣 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 今日 07:12 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 最新專欄文章 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 今日 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 2021/07/07 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 2021/07/07 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 欄目（內容） 財富及資產管理 瑞銀 經濟 中國