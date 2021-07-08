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【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）

財金猛人追蹤 16:58 2021/07/08

分享：

納指連日破頂升勢強勁，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下基金ARK Investment於美國國慶假後操作頻頻，除了掃入潛力股值得跟進外，多家中概巨企如騰訊 （00700） 慘遭狠掟，投資者宜多家留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

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Cathie Wood 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 美股 ETF 主動型ETF 貝殼找房（美：Beke） 中國概念股

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