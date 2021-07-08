【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 財金猛人追蹤 16:58 2021/07/08 分享： 納指連日破頂升勢強勁，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下基金ARK Investment於美國國慶假後操作頻頻，除了掃入潛力股值得跟進外，多家中概巨企如騰訊 （00700） 慘遭狠掟，投資者宜多家留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 最新專欄文章 ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） 2021/06/26 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） 2021/06/11 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ 2021/06/04 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ ARK追蹤 - 【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！ 2021/05/28 【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！ ARK追蹤 - 【契媽股】虛擬幣暴跌後女股神出貨為主 撈完特斯拉大手只買一隻股？ 2021/05/21 【契媽股】虛擬幣暴跌後女股神出貨為主 撈完特斯拉大手只買一隻股？ Cathie Wood 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 美股 ETF 主動型ETF 貝殼找房（美：Beke） 中國概念股