【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 名家專區 13:12 2021/07/08 分享： 中美貨幣政策同現較預期寬鬆訊號，仍未能挽回港股弱勢。港股半日大跌近560點或2%，恒指中午收報27401。若全日維持跌市，港股將錄8連跌，為2015年12月以來最長跌市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 今日 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 2021/07/07 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 透視中港美 - 長實連日破頂 波動市穩選 2021/07/07 長實連日破頂 波動市穩選 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 2021/07/06 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 透視中港美 - 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 2021/07/06 騰訊超賣慎撈底 北水要錢不要貨 降準 貨幣政策 港股 走資 買入 中國人民銀行 存款準備金比率 美國聯儲局 標準普爾500指數 滬深300指數