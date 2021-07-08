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【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持?

名家專區 13:12 2021/07/08

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中美貨幣政策同現較預期寬鬆訊號，仍未能挽回港股弱勢。港股半日大跌近560點或2%，恒指中午收報27401。若全日維持跌市，港股將錄8連跌，為2015年12月以來最長跌市。

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欄名 : 透視中港美

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