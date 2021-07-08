【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 名家專區 14:12 2021/07/08 分享： 港股今日又再下跌，連計今日，恒生指數已經接連跌了8個交易日，跌勢到今日更進一步加劇，目前跌近700點，失守27300點關口，可能要下試250天綫27113點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 【盈喜板塊】汽車經銷股都有盈喜 今日到佢開波!（第二版） 今日 【盈喜板塊】汽車經銷股都有盈喜 今日到佢開波!（第二版） 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 2021/07/05 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 【盈喜板塊】汽車經銷股都有盈喜 今日到佢開波!（第二版） 今日 11:10 【盈喜板塊】汽車經銷股都有盈喜 今日到佢開波!（第二版） 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 00:01 2021/07/05 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 最新專欄文章 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 今日 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 今日 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 2021/07/07 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 2021/07/07 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 人物專訪 銘基亞洲 個股分析 港股 基金 中升控股（00881） 美東汽車（01268） 永達汽車（03669） 源御霆 汽車經銷股