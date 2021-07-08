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【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？

名家專區 14:12 2021/07/08

分享：

港股今日又再下跌，連計今日，恒生指數已經接連跌了8個交易日，跌勢到今日更進一步加劇，目前跌近700點，失守27300點關口，可能要下試250天綫27113點。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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