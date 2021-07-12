香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 名家專區 09:00 2021/07/12 分享： 劇集《大叔的愛》香港版引起港人煲劇潮，《大叔的愛》熱話主要圍繞黃德斌、MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆等等，而劇情亦集中留意眾人之間的曖昧、戀愛行為等。值得留意，無論香港版《大叔的愛》抑或日本原版《大叔的愛》，依然保留地產代理事業的背景設定，惟香港版亦因應香港樓市、物業情況，作出明顯更改。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 ViuTV話題劇《大叔的愛》地產代理展開「hehe」三角戀 獲Q房網贊助 2021/06/30 ViuTV話題劇《大叔的愛》地產代理展開「hehe」三角戀 獲Q房網贊助 你可能感興趣 ViuTV話題劇《大叔的愛》地產代理展開「hehe」三角戀 獲Q房網贊助 16:52 2021/06/30 ViuTV話題劇《大叔的愛》地產代理展開「hehe」三角戀 獲Q房網贊助 最新專欄文章 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 2021/07/06 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 2021/07/05 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 2021/07/02 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 大叔的愛 黃奕晨 黃德斌 Mirror 呂爵安 盧瀚霆 放盤 香港物業 地產代理