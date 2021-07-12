香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態

劇集《大叔的愛》香港版引起港人煲劇潮，《大叔的愛》熱話主要圍繞黃德斌、MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆等等，而劇情亦集中留意眾人之間的曖昧、戀愛行為等。值得留意，無論香港版《大叔的愛》抑或日本原版《大叔的愛》，依然保留地產代理事業的背景設定，惟香港版亦因應香港樓市、物業情況，作出明顯更改。

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