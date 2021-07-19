《大叔的愛》的地產效益

香港版《大叔的愛》上周終於結局，完美落幕，然而《大叔的愛》話題性引發香港電視劇罕見的另類效益，就是取景的實景單位引起劇迷留意及租用。近年不少電視台劇集拍攝家中畫面，已由舊時愛用廠景，已轉變成用實景拍攝，劇組往往租用單位進行實地拍攝。香港版《大叔的愛》有不少取景地引起劇迷留意，例如麼地道公園行人天橋、中環海濱摩天輪、尖沙咀THE ONE空中花園等。

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