《大叔的愛》的地產效益 名家專區 11:24 2021/07/19 分享： 香港版《大叔的愛》上周終於結局，完美落幕，然而《大叔的愛》話題性引發香港電視劇罕見的另類效益，就是取景的實景單位引起劇迷留意及租用。近年不少電視台劇集拍攝家中畫面，已由舊時愛用廠景，已轉變成用實景拍攝，劇組往往租用單位進行實地拍攝。香港版《大叔的愛》有不少取景地引起劇迷留意，例如麼地道公園行人天橋、中環海濱摩天輪、尖沙咀THE ONE空中花園等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 樓價攀升 細戶仍有優勢 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 你可能感興趣 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 14:00 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 14:00 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 樓價攀升 細戶仍有優勢 14:00 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 最新專欄文章 納米單位仍然有價有市 2021/07/15 納米單位仍然有價有市 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 2021/07/12 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 大叔的愛 電視台 地產代理 香港 電視劇