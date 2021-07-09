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拆解貝索斯經營Amazon之道 新CEO難蕭規曹隨

國際 16:05 2021/07/09

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Amazon新行政總裁賈西本身掌管雲端計算服務AWS，接棒後料難以蕭規曹隨。

隨著亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）卸任行政總裁，專心追逐其太空夢，改由元老級人物賈西（Andy Jassy）執掌公司，亞馬遜會否調整營運方向，引起各界關注。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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