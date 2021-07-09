拆解貝索斯經營Amazon之道 新CEO難蕭規曹隨 國際 16:05 2021/07/09 分享： ▲ Amazon新行政總裁賈西本身掌管雲端計算服務AWS，接棒後料難以蕭規曹隨。 隨著亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）卸任行政總裁，專心追逐其太空夢，改由元老級人物賈西（Andy Jassy）執掌公司，亞馬遜會否調整營運方向，引起各界關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 2021/07/02 82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球 2021/06/21 逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 2021/05/19 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 2021/06/07 Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份 2020/09/28 【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份 你可能感興趣 82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 13:33 2021/07/02 82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球 14:08 2021/06/21 逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 08:05 2021/05/19 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 最新專欄文章 精英主義需改進 不宜全盤推翻 2021/07/03 精英主義需改進 不宜全盤推翻 黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻 2021/07/02 黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻 失實資訊無處不在 如何辨真假？ 2021/06/26 失實資訊無處不在 如何辨真假？ 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 美俄關係「不可靠」？ 俄羅斯學者怎評估 2021/06/19 美俄關係「不可靠」？ 俄羅斯學者怎評估 壟斷 Amazon 貝索斯 AWS 反壟斷 美國