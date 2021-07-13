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馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形

國際 16:05 2021/07/13

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科技狂人馬斯克（Elon Musk）擅長化不可能為可能，他創辦的Tesla一度被認為是天馬行空，市場唱淡之聲聳入雲霄，如今變身美股藍籌，成為以市值計十大標指成分股之一，Tesla無疑已完全走出陰霾。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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