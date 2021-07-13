馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形

科技狂人馬斯克（Elon Musk）擅長化不可能為可能，他創辦的Tesla一度被認為是天馬行空，市場唱淡之聲聳入雲霄，如今變身美股藍籌，成為以市值計十大標指成分股之一，Tesla無疑已完全走出陰霾。

...