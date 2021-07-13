馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 國際 16:05 2021/07/13 分享： 科技狂人馬斯克（Elon Musk）擅長化不可能為可能，他創辦的Tesla一度被認為是天馬行空，市場唱淡之聲聳入雲霄，如今變身美股藍籌，成為以市值計十大標指成分股之一，Tesla無疑已完全走出陰霾。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 2021/07/05 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻 2021/07/02 黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻 你可能感興趣 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 16:05 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 16:05 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 16:43 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 最新專欄文章 國金札記 - 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 今日 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 國金札記 - 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 2021/07/12 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 國金札記 - 富不與官爭？ 亞馬遜何以例外 2021/07/09 富不與官爭？ 亞馬遜何以例外 國金札記 - 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 2021/07/08 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 網絡通訊 馬斯克 SpaceX Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）