【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 財金猛人追蹤 07:00 2021/07/09 分享： 鑑於香港疫苗接種率提升，加上本地連續多日無源頭不明個案，不時有港澳即將通關的消息傳出。不過，當局早前表示，未有實際日期放寬港澳通關現有要求，並指澳門、內地採取一致的防疫措施，港澳通關事宜同樣需要和內地當局溝通和評估。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 2021/07/08 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 2021/07/08 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 2021/07/07 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 2021/07/07 【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 經濟 餐飲 零售 香港 餐飲股 中國