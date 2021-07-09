【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑

鑑於香港疫苗接種率提升，加上本地連續多日無源頭不明個案，不時有港澳即將通關的消息傳出。

不過，當局早前表示，未有實際日期放寬港澳通關現有要求，並指澳門、內地採取一致的防疫措施，港澳通關事宜同樣需要和內地當局溝通和評估。

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