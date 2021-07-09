港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 名家專區 2021/07/09 分享： 中美貨幣政策同現寬鬆訊號，未能挽回港股弱勢。港股昨在大成交配合下急瀉逾800點，向下突破見今年低位。港股延續8連跌，更為5年半最長跌市，短綫或有超賣反彈，惟後市波動風險不會因而下降。 市場繼續發酵內地當 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 新意網接大單 橫行區待突破 今日 新意網接大單 橫行區待突破 福萊特增長強 碳中和可受惠 今日 福萊特增長強 碳中和可受惠 你可能感興趣 新意網接大單 橫行區待突破 今日 00:01 新意網接大單 橫行區待突破 福萊特增長強 碳中和可受惠 今日 00:01 福萊特增長強 碳中和可受惠 最新專欄文章 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 2021/07/08 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 透視中港美 - 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 2021/07/08 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 2021/07/07 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 透視中港美 - 長實連日破頂 波動市穩選 2021/07/07 長實連日破頂 波動市穩選 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 2021/07/06 【長實股價】李嘉誠父子高價續增持 長實逆市破頂未升完 港股 A股 貨幣政策 李克強 認購證 撈底 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 阿里巴巴－SW（09988）