港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰

中美貨幣政策同現寬鬆訊號，未能挽回港股弱勢。港股昨在大成交配合下急瀉逾800點，向下突破見今年低位。港股延續8連跌，更為5年半最長跌市，短綫或有超賣反彈，惟後市波動風險不會因而下降。

市場繼續發酵內地當

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