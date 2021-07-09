中建材吸引 PE 4倍股息8厘 名家專區 2021/07/09 分享： 國企指數一如預期下跌，但跌穿9900點則是意料之外，日內即使有反彈，也會是彈完再跌格局，小心下見9000點。至於水泥股較大市更早調整，低市盈率（PE）和缺乏增長會成為行業常態，但中國建材（03323） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 2021/07/08 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 中字股實力談 - 信能股價偏低 光伏市場回暖 2021/07/08 信能股價偏低 光伏市場回暖 中字股實力談 - 港股2018年跌市或重演（第四版） 2021/07/07 港股2018年跌市或重演（第四版） 中字股實力談 - 天倫續增長 燃氣要下鄉 2021/07/07 天倫續增長 燃氣要下鄉 中字股實力談 - 恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版） 2021/07/06 恒指先睇27500 國指萬點尋支持（第四版） 中國建材（03323） 長飛光纖光纜（06869） 遠洋服務（06677） 北新建材（深：000786） 中材科技（深：002080） 一帶一路 人民幣 板塊