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中建材吸引 PE 4倍股息8厘

名家專區 2021/07/09

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國企指數一如預期下跌，但跌穿9900點則是意料之外，日內即使有反彈，也會是彈完再跌格局，小心下見9000點。至於水泥股較大市更早調整，低市盈率（PE）和缺乏增長會成為行業常態，但中國建材（03323）

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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