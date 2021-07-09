富不與官爭？ 亞馬遜何以例外

美國國防部雲端工程合約風波再有戲劇性發展，本來大熱倒灶的亞馬遜，政府合約有望失而復得，「富不與官爭」這個營商智慧，在美國似乎並不完全適用。

官司需時 惟基建拖不得

亞馬遜創辦人貝索斯與美國前總統特朗普向來

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