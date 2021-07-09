富不與官爭？ 亞馬遜何以例外 名家專區 2021/07/09 分享： 美國國防部雲端工程合約風波再有戲劇性發展，本來大熱倒灶的亞馬遜，政府合約有望失而復得，「富不與官爭」這個營商智慧，在美國似乎並不完全適用。 官司需時 惟基建拖不得 亞馬遜創辦人貝索斯與美國前總統特朗普向來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 國金札記 - 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 2021/07/08 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 國金札記 - 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 2021/07/07 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 國金札記 - 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 2021/07/06 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 國金札記 - 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/05 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 美國 美元 特朗普 工程 白宮 採購 雲端 行政 國防 雲端