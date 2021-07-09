【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/09 分享： 大市下跌，近期上市的新股反而活躍起來，如時代天使 （06699） 、歸創通橋 （02190） 、朝聚眼科 （02219） 、和黃醫藥 （00013） 等，首日上市升幅介乎33%至131.8%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 最新專欄文章 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 今日 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 2021/07/08 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 2021/07/08 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 2021/07/07 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 欄目（內容） 李浩德 財富及資產管理 基金 恒生指數 IPO