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【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單）

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/09

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大市下跌，近期上市的新股反而活躍起來，如時代天使 （06699） 、歸創通橋 （02190） 、朝聚眼科 （02219） 、和黃醫藥 （00013） 等，首日上市升幅介乎33%至131.8%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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欄目（內容） 李浩德 財富及資產管理 基金 恒生指數 IPO

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