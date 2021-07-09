【股神追蹤】巴菲特Cathie Wood投資理念大不同？ 不過這5家公司他們都持有（第二版） 財金猛人追蹤 17:40 2021/07/09 分享： 巴菲特的股神地位毋庸置疑，近年冒起的女股神Cathie Wood亦有強勁回報，二人投資理念南轅北撤，然而在旗下持股中卻有5家公司都是大家共同持有，絕對值得投資者留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 投資學堂 - 【投資部署】傳港府日內遞「通關報告」 哪些受惠股可儲定等好消息？（第二版） 2021/07/07 【投資部署】傳港府日內遞「通關報告」 哪些受惠股可儲定等好消息？（第二版） 投資學堂 - 【滬深港通】A股掀漲停潮 熱炒板塊港散戶怎樣追？ 2021/07/06 【滬深港通】A股掀漲停潮 熱炒板塊港散戶怎樣追？ 投資學堂 - 【星級基金】中升折讓配股照破頂 全因背後這隻金手指？（第二版） 2021/07/05 【星級基金】中升折讓配股照破頂 全因背後這隻金手指？（第二版） 投資學堂 - 【投資部署】港股通名單勢執位 第三季要吼哪些潛力新貴？（附21隻潛力股名單） 2021/07/02 【投資部署】港股通名單勢執位 第三季要吼哪些潛力新貴？（附21隻潛力股名單） 投資學堂 - 【新股IPO】港股新動力 要識「SPAC」（第三版） 2021/06/29 【新股IPO】港股新動力 要識「SPAC」（第三版） 巴菲特 Cathie Wood 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 百時美施貴寶（美：BMY） Teva Pharmaceutical（美：TEVA） Snowflake（美：SNOW） 艾伯維（美：ABBV） ETF