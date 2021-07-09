  • 32°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神追蹤】巴菲特Cathie Wood投資理念大不同？ 不過這5家公司他們都持有（第二版）

財金猛人追蹤 17:40 2021/07/09

分享：

巴菲特的股神地位毋庸置疑，近年冒起的女股神Cathie Wood亦有強勁回報，二人投資理念南轅北撤，然而在旗下持股中卻有5家公司都是大家共同持有，絕對值得投資者留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

投資學堂 - 【投資部署】傳港府日內遞「通關報告」 哪些受惠股可儲定等好消息？（第二版）
2021/07/07
【投資部署】傳港府日內遞「通關報告」 哪些受惠股可儲定等好消息？（第二版）
投資學堂 - 【滬深港通】A股掀漲停潮 熱炒板塊港散戶怎樣追？
2021/07/06
【滬深港通】A股掀漲停潮 熱炒板塊港散戶怎樣追？
投資學堂 - 【星級基金】中升折讓配股照破頂 全因背後這隻金手指？（第二版）
2021/07/05
【星級基金】中升折讓配股照破頂 全因背後這隻金手指？（第二版）
投資學堂 - 【投資部署】港股通名單勢執位 第三季要吼哪些潛力新貴？（附21隻潛力股名單）
2021/07/02
【投資部署】港股通名單勢執位 第三季要吼哪些潛力新貴？（附21隻潛力股名單）
投資學堂 - 【新股IPO】港股新動力 要識「SPAC」（第三版）
2021/06/29
【新股IPO】港股新動力 要識「SPAC」（第三版）
巴菲特 Cathie Wood 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 百時美施貴寶（美：BMY） Teva Pharmaceutical（美：TEVA） Snowflake（美：SNOW） 艾伯維（美：ABBV） ETF

下一篇文章

【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版