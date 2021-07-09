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中國6月通脹回落 貨幣政策重穩增長 打開降準窗口？

中國 15:10 2021/07/09

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中國6月CPI（居民消費價格指數）、PPI（工業生產者出廠價格指數）按年升幅均略有回落，下半年料CPI漲幅有限，通脹壓力不大，PPI增速繼續放緩。

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降準 貨幣政策 經濟 國家統計局 通脹 金融 銀行 PPI 中國 CPI

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