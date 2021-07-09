中國6月通脹回落 貨幣政策重穩增長 打開降準窗口？ 中國 15:10 2021/07/09 分享： 中國6月CPI（居民消費價格指數）、PPI（工業生產者出廠價格指數）按年升幅均略有回落，下半年料CPI漲幅有限，通脹壓力不大，PPI增速繼續放緩。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察 2021/07/08 國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察 國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性 2021/07/08 國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性 中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落 今日 中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落 中國6月CPI、PPI升幅回落 貨幣政策料仍穩字當頭 今日 中國6月CPI、PPI升幅回落 貨幣政策料仍穩字當頭 你可能感興趣 國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察 12:31 2021/07/08 國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察 國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性 11:57 2021/07/08 國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性 中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落 今日 09:38 中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落 降準 貨幣政策 經濟 國家統計局 通脹 金融 銀行 PPI 中國 CPI