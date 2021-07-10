  • 34°C
香港時間 : 2021710日 (週六) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂?

地產 14:00 2021/07/10

分享：

樓價指數雖然終止5連升，按周稍微向下調整0.9%，但相信樓市大方向仍然是向上，預計本季內樓價仍然會破頂。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），最新報186.68點，按周跌0.9%，連升5周後首現下跌，現時距離歷史高位相差不足2%。而且本周8個指數中，有7個錄得下跌，只有港島區分區指數錄得上升。

從樓價走勢分析，或多少反映樓市經歷一輪急升之後，業主收窄議價空間，甚至出現反價，市場上的準買家亦要消化樓價升幅，令交投膠着，樓價出現短期的調整。

但最近一、二手市場，仍然湧現高價成交，便反映樓價仍有力進一步上升，其中昨日觀塘凱滙一個4房單位以3,045.59萬元售出，呎價27,890元，均創同區標準戶新高。另外元朗YOHO Midtown 的1房細戶，呎價亦高見19,392元，屬本年呎價最貴的單位。

由此可見，市場仍有足夠的動力，推動樓價向上，而短期內暫沒有重大的負面消息影響樓價。與此同時，接種疫苗人數愈來愈多，昨日(9日)再錄70,010人打疫苗，為開打以來第2新高，累計逾254萬人已打首針（37.4%），而接種第二針的人口（佔25.5%），隨着近月疫情持續穩定，經濟逐步復甦，對市民的置業信心都有相當大的正面影響，預計後市仍然會穩步上升，料樓價在本季破頂。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦
2021/06/03
擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦
資金湧入樓市 1宗等同2.5宗
2021/06/18
資金湧入樓市 1宗等同2.5宗
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
2021/06/21
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
上半年盤點 樓市新動向
2021/07/06
上半年盤點 樓市新動向
下半年樓市續旺 全年有望11萬宗
2021/07/06
下半年樓市續旺 全年有望11萬宗

你可能感興趣

擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦
13:55 2021/06/03
擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦
資金湧入樓市 1宗等同2.5宗
03:00 2021/06/18
資金湧入樓市 1宗等同2.5宗
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
14:00 2021/06/21
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示

最新專欄文章

專家樓論 - 跌下跌下 波及樓市
2021/07/09
跌下跌下 波及樓市
專家樓論 - 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價?
2021/07/08
綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價?
專家樓論 - 二手交易現場
2021/07/08
二手交易現場
專家樓論 - 換樓鏈由下而上全面啟動
2021/07/07
換樓鏈由下而上全面啟動
專家樓論 - 新盤餘貨或跌穿萬伙
2021/07/07
新盤餘貨或跌穿萬伙
YOHO MIDTOWN 成交 指數 二手市場

下一篇文章

共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版