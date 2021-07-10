樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂?

樓價指數雖然終止5連升，按周稍微向下調整0.9%，但相信樓市大方向仍然是向上，預計本季內樓價仍然會破頂。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），最新報186.68點，按周跌0.9%，連升5周後首現下跌，現時距離歷史高位相差不足2%。而且本周8個指數中，有7個錄得下跌，只有港島區分區指數錄得上升。

從樓價走勢分析，或多少反映樓市經歷一輪急升之後，業主收窄議價空間，甚至出現反價，市場上的準買家亦要消化樓價升幅，令交投膠着，樓價出現短期的調整。

但最近一、二手市場，仍然湧現高價成交，便反映樓價仍有力進一步上升，其中昨日觀塘凱滙一個4房單位以3,045.59萬元售出，呎價27,890元，均創同區標準戶新高。另外元朗YOHO Midtown 的1房細戶，呎價亦高見19,392元，屬本年呎價最貴的單位。

由此可見，市場仍有足夠的動力，推動樓價向上，而短期內暫沒有重大的負面消息影響樓價。與此同時，接種疫苗人數愈來愈多，昨日(9日)再錄70,010人打疫苗，為開打以來第2新高，累計逾254萬人已打首針（37.4%），而接種第二針的人口（佔25.5%），隨着近月疫情持續穩定，經濟逐步復甦，對市民的置業信心都有相當大的正面影響，預計後市仍然會穩步上升，料樓價在本季破頂。