人行大力降準 內銀首選招行 名家專區 2021/07/10 分享： 人行於周五收市後宣布，全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元（人民幣．下同），放水力度較預期為大。由於港股自6月底以來累跌近2,000點，短期有望借降準消息反彈，恒指（圖一） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 欄名 : 透視中港美 相關文章 贛鋒受惠新能源車快速發展 今日 贛鋒受惠新能源車快速發展 你可能感興趣 贛鋒受惠新能源車快速發展 今日 00:01 贛鋒受惠新能源車快速發展 最新專欄文章 透視中港美 - 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 2021/07/09 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 2021/07/08 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 透視中港美 - 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 2021/07/08 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 2021/07/07 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 透視中港美 - 長實連日破頂 波動市穩選 2021/07/07 長實連日破頂 波動市穩選 降準 恒生指數 體育用品股 招商銀行（03968） 人民幣 新經濟 瑞銀 銀行 美元