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人行大力降準 內銀首選招行

名家專區 2021/07/10

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人行於周五收市後宣布，全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元（人民幣．下同），放水力度較預期為大。由於港股自6月底以來累跌近2,000點，短期有望借降準消息反彈，恒指（圖一）

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撰文 : 羅文業

欄名 : 透視中港美

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