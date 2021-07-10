中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股 名家專區 2021/07/10 分享： 人民銀行昨日傍晚宣布降準，但中港兩地股市昨日已經先跌後揚，下周初仍有反彈空間，雖然中期走勢仍然是拾級向下，但仍可向一些相對強勢的股份埋手，中升控股（00881）收購仁孚中國內地業務兼且獲高瓴入股，今年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 2021/07/09 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 中字股實力談 - 中建材吸引 PE 4倍股息8厘 2021/07/09 中建材吸引 PE 4倍股息8厘 中字股實力談 - 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 2021/07/08 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 中字股實力談 - 信能股價偏低 光伏市場回暖 2021/07/08 信能股價偏低 光伏市場回暖 中字股實力談 - 港股2018年跌市或重演（第四版） 2021/07/07 港股2018年跌市或重演（第四版） 中升控股（00881） 美東汽車（01268） 汽車股 汽車 新能源 人民幣 板塊 銀行 美元