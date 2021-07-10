中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股

人民銀行昨日傍晚宣布降準，但中港兩地股市昨日已經先跌後揚，下周初仍有反彈空間，雖然中期走勢仍然是拾級向下，但仍可向一些相對強勢的股份埋手，中升控股（00881）收購仁孚中國內地業務兼且獲高瓴入股，今年

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