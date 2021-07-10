共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 國際 13:32 2021/07/10 分享： 美國未能於7月4日獨立日假期前，達成總統拜登（Joe Biden）訂下70%成年人最少接種1劑新冠疫苗的目標。拜登當日發表演説時，縱然難掩失望，但不忘繼續「谷針」，形容接種疫苗為「最愛國的表現」（the most patriotic thing），呼籲未接種疫苗的國民，應為自己、親人、社區及國家立即接種。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 2021/07/05 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/03 英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 你可能感興趣 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 16:05 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 16:05 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 16:43 2021/07/06 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可避免嗎？ 最新專欄文章 國金札記 - 富不與官爭？ 亞馬遜何以例外 2021/07/09 富不與官爭？ 亞馬遜何以例外 國金札記 - 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 2021/07/08 新加坡佛系抗疫 解封復常有理？ 國金札記 - 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 2021/07/07 歐國盃淪播疫溫床 東京奧運可倖免？ 國金札記 - 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 2021/07/06 默克爾謝幕訪約翰遜 德英走向如歐國盃？ 國金札記 - 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 2021/07/05 英疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 疫情 政治 疫苗 美國共和黨 美國民主黨 拜登 特朗普 美國