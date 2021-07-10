共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談

美國未能於7月4日獨立日假期前，達成總統拜登（Joe Biden）訂下70%成年人最少接種1劑新冠疫苗的目標。拜登當日發表演説時，縱然難掩失望，但不忘繼續「谷針」，形容接種疫苗為「最愛國的表現」（the most patriotic thing），呼籲未接種疫苗的國民，應為自己、親人、社區及國家立即接種。

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