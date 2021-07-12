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「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟

財金猛人追蹤 08:08 2021/07/12

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人民銀行宣布，為支持實體經濟發展，將下調存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣，7月15日起生效。人行強調，穩建貨幣政策取向並沒有改變，將堅持幣策的穩定性、有效性。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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