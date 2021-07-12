「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 財金猛人追蹤 08:08 2021/07/12 分享： 人民銀行宣布，為支持實體經濟發展，將下調存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣，7月15日起生效。人行強調，穩建貨幣政策取向並沒有改變，將堅持幣策的穩定性、有效性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 00:01 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 2021/07/10 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 2021/07/08 【選股策略】滙豐范卓雲：價值股+科技股都要有！ 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 2021/07/08 【基金專訪】汽車經銷逆市創新高 重倉基金點睇前景？ 人物專訪 胡一帆 貨幣政策 經濟 股票 鄭耀宗 GDP 中國人民銀行 中國市場 中國