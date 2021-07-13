【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 名家專區 09:57 2021/07/13 分享： 香港疫情受控，零售消費市道持續復甦，根據花旗引述九倉置業 （01997） 管理層指，旗下兩大旗艦商場海港城及銅鑼灣時代廣場今年上半年經營狀況改善，今年兩個商場人流已恢復至疫情及反修例運動前的8成，反映本地客流復甦情況理想。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 胡一帆：不會稱為監管風險 2021/07/12 胡一帆：不會稱為監管風險 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 2021/07/12 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 12:53 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 胡一帆：不會稱為監管風險 00:01 2021/07/12 胡一帆：不會稱為監管風險 最新專欄文章 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 2021/07/12 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 2021/07/12 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 2021/07/12 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 2021/07/10 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 李浩德 疫情 經濟 收租 商場 澳門 澳門博彩股 海港城 零售 收租股