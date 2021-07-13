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【本地經濟】李浩德：買賭股不如買地產股！

名家專區 07:00 2021/07/13

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香港疫情受控，零售消費市道持續復甦，根據花旗引述九倉置業 （01997） 管理層指，旗下兩大旗艦商場海港城及銅鑼灣時代廣場今年上半年經營狀況改善，今年兩個商場人流已恢復至疫情及反修例運動前的8成，反映本地客流復甦情況理想。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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