【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/12 分享： 中國將於本周四公布第二季國內生產總值（GDP），對此，熟悉中外宏觀形勢的瑞銀胡一帆在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 胡一帆：不會稱為監管風險 今日 胡一帆：不會稱為監管風險 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 00:01 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 12:53 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 胡一帆：不會稱為監管風險 今日 00:01 胡一帆：不會稱為監管風險 最新專欄文章 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 今日 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 今日 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 2021/07/10 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 欄目（內容） 胡一帆 瑞銀 經濟 GDP 指數 PMI 中國