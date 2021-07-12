降準有驚喜 反彈市能走多遠？ 名家專區 2021/07/12 分享： 中港股市上周五收市後，人民銀行公布全面降準的重大利好。股市投資者喜出望外，中港股市指數期貨即時急升。內地市場終見大手筆放水，有望為港股本周初扭轉弱勢迎來曙光。 新加坡交易的富時A50期指，當晚勁升1.4 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人行大力降準 內銀首選招行 2021/07/10 人行大力降準 內銀首選招行 透視中港美 - 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 2021/07/09 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 2021/07/08 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 透視中港美 - 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 2021/07/08 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 2021/07/07 【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股? 中國人民銀行 北水流入 降準 中國國務院 貨幣政策 恒生指數 國有內銀股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）