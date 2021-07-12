  • 29°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 02:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降準有驚喜 反彈市能走多遠？

名家專區 2021/07/12

分享：

中港股市上周五收市後，人民銀行公布全面降準的重大利好。股市投資者喜出望外，中港股市指數期貨即時急升。內地市場終見大手筆放水，有望為港股本周初扭轉弱勢迎來曙光。

新加坡交易的富時A50期指，當晚勁升1.4

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 人行大力降準 內銀首選招行
2021/07/10
人行大力降準 內銀首選招行
透視中港美 - 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰
2021/07/09
港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰
【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持?
2021/07/08
【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持?
透視中港美 - 港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形
2021/07/08
港交所受惠嚴控中概股 得意莫忘形
【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股?
2021/07/07
【港交所股價】港交所逆市飆半成 獨家受惠嚴打中概股?
中國人民銀行 北水流入 降準 中國國務院 貨幣政策 恒生指數 國有內銀股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

發展商下半年主力部署

下一篇文章

新世界危機處理得宜 股價影響短暫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版