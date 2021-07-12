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發展商下半年主力部署

名家專區 2021/07/12

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今年樓市氣氛向好，6大發展商普遍都取得理想賣樓成績，其中新地（00016）、恒地（00012）及信置（00083）雖然上半年稍為落後，但3家發展商下半年將有不少焦點項目推出，預計將更積極賣樓。

統計市場

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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銷售 發展商 一手市場 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083） 長實集團（01113） 北角 大圍

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