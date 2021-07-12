發展商下半年主力部署 名家專區 2021/07/12 分享： 今年樓市氣氛向好，6大發展商普遍都取得理想賣樓成績，其中新地（00016）、恒地（00012）及信置（00083）雖然上半年稍為落後，但3家發展商下半年將有不少焦點項目推出，預計將更積極賣樓。 統計市場 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 專家樓論 - 跌下跌下 波及樓市 2021/07/09 跌下跌下 波及樓市 專家樓論 - 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 專家樓論 - 二手交易現場 2021/07/08 二手交易現場 專家樓論 - 換樓鏈由下而上全面啟動 2021/07/07 換樓鏈由下而上全面啟動 銷售 發展商 一手市場 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083） 長實集團（01113） 北角 大圍