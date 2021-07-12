【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 財金猛人追蹤 08:39 2021/07/12 分享： 2021年走過大半年，截至上周五，共有55隻新股在港上市，當中包括由美股回流港股上市的中概股。最近1個月，亦有14隻新股排隊登場，惟中概股如小鵬汽車 （09868） 、百度 （09888） 今年上市以來暫仍錄得下跌。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 今日 00:01 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 今日 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 今日 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 2021/07/10 【名家談IPO】新股逆市突圍有路捉？基金經理李浩德：有一個共通點！（附潛在IPO名單） 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 2021/07/08 【名家看內房】央媽要收水？瑞銀胡一帆：政府決心槓桿率300%以下！（附名家點評國策） 港股 經濟 欄目（內容） 阮偉國 第二上市 中國概念股 IPO 新經濟