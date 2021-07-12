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【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單）

財金猛人追蹤 08:39 2021/07/12

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2021年走過大半年，截至上周五，共有55隻新股在港上市，當中包括由美股回流港股上市的中概股。最近1個月，亦有14隻新股排隊登場，惟中概股如小鵬汽車 （09868） 、百度 （09888） 今年上市以來暫仍錄得下跌。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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