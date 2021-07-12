【行業分析】4項條件就緒 VR產業迎來爆發點 研究報告 15:00 2021/07/12 分享： 虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）以及擴增實境 (Augmented Reality，簡稱AR)，被視未來科技的亮點，不過經歷短暫的熱潮後隨即冷卻，未被廣泛應用。粵開證券則認為，經過多年的調整及發展，臨界點將至，VR行業將迎來大爆發。該行認為VR行業痛點逐步解除，甚至認為2021年是真正的「VR元年」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策展望】興衰交替 VS 供應通脹 2021/07/09 【政策展望】興衰交替 VS 供應通脹 【行業分析】內地電影業回暖 暑假票房惹憧憬 2021/07/09 【行業分析】內地電影業回暖 暑假票房惹憧憬 【業績前哨】盈利現分化趨勢 受惠受累要分清 2021/07/08 【業績前哨】盈利現分化趨勢 受惠受累要分清 全球半導體行業有危有機 設備龍頭仍看好 2021/07/07 全球半導體行業有危有機 設備龍頭仍看好 【第三季策略】林樵基：A股續樂觀 港股穩中有升 2021/07/06 【第三季策略】林樵基：A股續樂觀 港股穩中有升 遊戲 軟件 AR VR