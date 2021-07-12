【行業分析】4項條件就緒  VR產業迎來爆發點

虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）以及擴增實境 (Augmented Reality，簡稱AR)，被視未來科技的亮點，不過經歷短暫的熱潮後隨即冷卻，未被廣泛應用。粵開證券則認為，經過多年的調整及發展，臨界點將至，VR行業將迎來大爆發。該行認為VR行業痛點逐步解除，甚至認為2021年是真正的「VR元年」。

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