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【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/14

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新經濟股近期出現反彈，尤以騰訊 （00700） 、美團 （03690） 均獲北水追捧。7月13日南向資金淨流入達14.9億元。美團、騰訊、贛鋒鋰業 （01772） 分別獲淨流入10.2億元、7.9億元、2.8億元。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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