【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/14 分享： 新經濟股近期出現反彈，尤以騰訊 （00700） 、美團 （03690） 均獲北水追捧。7月13日南向資金淨流入達14.9億元。美團、騰訊、贛鋒鋰業 （01772） 分別獲淨流入10.2億元、7.9億元、2.8億元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 2021/07/12 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 2021/07/12 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 2021/07/12 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 2021/07/10 【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑 欄目（內容） 趙文利 新經濟股 疫情 壟斷 經濟 反壟斷 新經濟 中國