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投資者比例急增 惹政府再出招風險

地產 14:00 2021/07/13

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疫情下﹐一度變得沉寂的投資者需求，再次轉趨活躍，為近期樓市注入新動力，特別是新盤及中上價豪宅物業最受惠，令樓市復甦更為全面；但隨着樓價升勢加快，或增加政府再出招的風險。

  • 6月錄得440宗15%住宅辣招稅
  • 黃竹坑站晉環首輪開售達7成單位屬於大手客
  • 二手樓價指數破頂再即，市民上車置業更困難

今次投資者入市，集中在新盤及中上價物業市場，例如6月錄得440宗15%住宅辣招稅，涉及稅款約9.1億元，即平均每宗涉及稅款約225萬元，粗略估計，涉及的成交平均金額約1,500萬元。

相比之下，同期平均每宗一手住宅成交金額約1,442萬元，而平均每宗二手住宅成交金額則約935萬元，反映這批投資者購買的單位預計以一手盤為主，亦是集中以中高價物業。

過去一段時間樓市上升動力，最主要是受惠於「林鄭Plan」，放寬600萬至1000萬元的首置按揭保險門檻，購買力集中推動中價物業，但從「辣招稅」的數據所見，轉趨活躍的投資者更熱衷於中上價豪宅，將會帶動各類型單位升勢更加全面，亦能補充一手市場的購買力。

事實上，近期熱賣的新盤例如黃竹坑站晉環，首輪開售有多達7成單位屬於大手客，至少兩組投資者連購逾8伙。

隨着投資者再度活躍，成功推動樓市氣氛，刺激樓價升勢加快。不過須留意的是，當日樓價日漸逼近歷史高位，二手樓價指數破頂再即，將有機會影響民生需求，市民上車置業再次變得更加困難，屆時將會增加政府面對的政治壓力，或會再次迫使政府出手調控樓市。

現時樓市升勢還未算過於熾熱，再加上環球經濟復甦前景仍然不明朗，短期內政府再出招機會未必太高，但總體趨勢來說，政策風險正隨着樓價上升而增加。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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